Wojna Ukraina-Rosja. Gdzie zaatakowali Rosjanie? ZOBACZ MAPĘ

Oprac.: Łukasz Szpyrka Ukraina - Rosja

W nocy ze środy na czwartek Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Do czwartku, do godz. 12, rosyjskie wojsko zaatakowało ok. 50 lokalizacji w całym kraju.

Zdjęcie Ataki wojsk rosyjskich na Ukrainę / Interia.pl /