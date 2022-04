W rosyjskiej telewizji rozmawiano o obecnej sytuacji w Ukrainie.

Prowadząca program "60 Minut" Olga Skabiejewa stwierdziła, że szczyt zorganizowany przez Stany Zjednoczone w Niemczech w celu omówienia zwiększenia pomocy militarnej dla Ukrainy, to znak rozpoczęcia III wojny światowej. - To nie jest już tylko operacja specjalna, z 40 krajami przeciwko nam. Wypowiedzieli wojnę - powiedziała prowadząca.

Rosyjscy propagandyści: Pójdziemy do nieba

W programie "Wieczór z Władimirem Sołowjowem ", gospodarz ubolewał nad tym, że Zachód nie zważa na ostrzeżenia ze strony Kremla. - Jeżeli zdecydują się wesprzeć Ukrainę - nawet jeśli Siergiej Ławrow powiedział im, że może to doprowadzić do III wojny światowej - nic ich nie powstrzyma. Postanowili zagrać na dużą skalę... To są dranie bez moralności - mówił.

Szefowa propagandowego kanału Russia Today Margarita Simonian, stwierdziła: Osobiście uważam, że najbardziej realistyczną drogą jest III wojna światowa, a znając nas i naszego przywódcę, Władimira Władimirowicza Putina i wiedząc, jak wszystko działa dookoła, jest niemożliwe — nie ma szans — żebyśmy się poddali. Dodała, że "i tak wszyscy kiedyś umrzemy".

Sołowiow wtrącił: Ale my pójdziemy do nieba, a oni po prostu znikną.