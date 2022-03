- Otrzymaliśmy pewne sygnały. Kiedy nasza delegacja wróci do Kijowa, przeanalizujemy, co usłyszeliśmy, a następnie zdecydujemy, jak podejść do drugiej rundy rozmów - zaznaczył Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w poniedziałek w nocy.

Wojna Rosji z Ukrainą. Zełenski: Kijów kluczowym celem

Podkreślił, że w czasie poniedziałkowych negocjacji z delegacją rosyjską prowadzone były bombardowania ukraińskich miast. - Rosja stara się wywierać presję w prosty sposób. Niech nie traci na to czasu, nie akceptujemy takiej taktyki - powiedział ukraiński prezydent.

- Dla wroga Kijów jest kluczowym celem. Dlatego stolica jest stale zagrożona. Chcą zniszczyć elektrownię i sprawić, że nasze miasto będzie pozbawione światła. Nie pozwoliliśmy im przełamać obrony stolicy. Oni wysyłają do nas sabotażystów. Stale. Setki. Neutralizujemy ich wszystkich - podkreślił Zełenski w nagraniu.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Zełenski apeluje o dalsze sankcje

Polityk wezwał też światowych przywódców do wywarcia większego wpływu na Rosję. - Należy zamknąć dostęp do wszystkich portów, kanałów i wszystkich lotnisk świata dla takiego państwa - oznajmił Zełenski w przemówieniu wideo. Nie określił, w jaki sposób i przez kogo miałby być egzekwowany ten zakaz.

Jak dodał, w ciągu ostatnich pięciu dni Rosja przeprowadziła 56 uderzeń rakietowych i wystrzeliła 113 pocisków manewrujących na Ukrainę. Zełenski podkreślił, że państwo, które popełnia przestępstwo wobec obywateli, nie powinno być członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

