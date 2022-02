Ursula von der Leyen przekazała też, że przestrzeń powietrzna zostanie zamknięta dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Również tych prywatnych.

- Wzmacniamy nasze sankcje wobec Kremla. Po pierwsze, zamykamy przestrzeń powietrzną UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Nie będą one mogły lądować, startować ani przelatywać nad terytorium UE. Dotyczy to także prywatnych odrzutowców oligarchów - zaznaczyłą szefowa KE.

Sankcje UE uderzą też w prorosyjskie media, kontrolowane przez Moskwę. - Zakazujemy machiny medialnej Kremla w UE. Russia Today i Sputnik oraz ich spółki zależne nie będą już mogły szerzyć swoich kłamstw, aby usprawiedliwić wojnę Putina - mówiła szefowa KE.

Wojna Rosji z Ukrainą. Sankcje na Łukaszenkę i rosyjskich oligarchów

Oprócz dodatkowego pakietu sankcji na Rosję, nowe przepisy uderzą też w przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę.

- Będziemy pracować nad uniemożliwieniem rosyjskim oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na naszych rynkach - mówiła Ursula von der Leyen.