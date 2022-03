- Obecnie analizujemy to, co odbyło się wczoraj (tj. pierwsza runda rozmów ukraińsko-rosyjskich - red.). Prezydent Wołodymyr Zełenski jest o tym poinformowany - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji na briefingu prasowym o negocjacjach z Rosją.

Wojna Rosji z Ukrainą. Kułeba o dalszych negocjacjach

Jak zaznaczył Kułeba, Ukraina konsultuje się w sprawie ewentualnej odpowiedzi. - Określimy swoje stanowisko i wtedy będziemy się przygotowywać do nowego spotkania - dodał Dmytro Kułeba.

- Uważamy, że ono powinno się odbyć, bo Ukraina wierzy w dyplomację. Pod żadnym warunkiem nie pojedziemy jednak na rozmowy, jeśli Rosja planuje na nich stawiać nam ultimatum - podkreślił szef MSZ Ukrainy.

- Nie będziemy wykonywać ultimatów - zaznaczył Kułeba.

Wojna Rosji z Ukrainą. Negocjacje

W poniedziałek na granicy białorusko-ukraińskiej odbyła się pierwsza tura rozmów na linii Ukrina-Rosja. Delegacji z Kijowa przewodził szef MON Ołeksij Reznikow. W tej grupie znalazło się także dwóch deputowanych i Andrij Kostin, który reprezentował Ukrainę w rozmowach w sprawie uregulowania sytuacji w Donbasie.

- Strony określiły priorytetowe tematy i wyznaczyły pewne decyzje - przekazał przedstawiciel prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Jak dodał, delegacji Rosji i Ukrainy po zakończeniu rozmów wyjechali do swoich stolic na konsultacje. - Po to, by te decyzje zyskały jakieś możliwości wdrożenia - poinformował Podolak.