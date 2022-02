Ukraina - Rosja Wojna w Ukrainie. Gdzie atakuje Rosja? ZOBACZ MAPĘ

Liczne pojazdy i sprzęt wojskowy pojawiły się w piątek na drogach krajowych Mołdawii - podał wydawany w Kiszyniowie, stolicy kraju, dziennik "Ziarul National".

Wojna na Ukrainie a sytuacja w Mołdawii

Gazeta poinformowała, że kolumny pojazdów wojskowych pojawiły się wczesnym rankiem, szczególnie w rejonie stolicy, wywołując zainteresowanie ze strony obywateli. Odnotowała, że resort obrony potwierdził już tę informację.

W piątkowym komunikacie, opublikowanym na Facebooku ministerstwo obrony Mołdawii wyjaśniło, że “w obecnym okresie planowane jest przemieszczanie się jednostek technicznych do innych garnizonów".



Wojna na Ukrainie. Druga dobra rosyjskiej inwazji - czytaj relację na żywo!

Połączenia kolejowe z Ukrainą wstrzymane

W piątek Mołdawia tymczasowo wstrzymała połączenia kolejowe z Ukrainą - poinformowały ukraińskie koleje państwowe na kanale Telegramu.

Z rozkładu skasowano pociąg Odessa-Kiszyniów-Odessa.

Mołdawia: Stan wyjątkowy i tysiące uchodźców

Parlament Mołdawii uchwalił w czwartek wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego na 60 dni w związku z rozpoczętą tego dnia inwazją Rosji na Ukrainę. Tego dnia do tymczasowych ośrodków dla uchodźców w Mołdawii trafiło ponad 4,2 tys. osób.

W komunikacie opublikowanym na Twitterze prezydent Mołdawii Maia Sandu poinformowała, że przybysze z Ukrainy dotarli do dwóch tymczasowych ośrodków dla uchodźców. Sprecyzowała, że działają one w przygranicznej miejscowości Palanca, na południu, a także w mieście Ocnita, przy północnej granicy z Ukrainą.

"Nasze granice są otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcieliby skorzystać z bezpiecznego tranzytu lub u nas pozostać", napisała prezydent Sandu.

- Cel Putina jest oczywisty. On chce odtworzyć tę wielką Rosję, odtworzyć strefę wpływów. Ma już Białoruś, chce mieć Ukrainę, myślę, że zagrożone są też takie kraje jak Mołdawia, czy kraje na Kaukazie, czy kraje Azji Centralnej. No bo on w ten sposób chce się zapisać w historii - mówił w piątek w Polsat News były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Sytuację na Ukrainie relacjonujemy NA ŻYWO tutaj

