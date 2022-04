Kolejny dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z wtorku, 5 kwietnia.

Irpień. Ciała dzieci ze śladami gwałtu i tortur

W Irpieniu znaleziono ciała dzieci poniżej 10 roku życia ze śladami gwałtu i tortur - przekazała we wtorek ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa;

- przekazała we wtorek ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa; "Niezliczone przypadki tortur na cywilach są odnotowywane na obszarach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji";

Liczący przed wojną 62 tys. mieszkańców Irpień znajdujący się w obwodzie kijowskim został odbity przez Ukraińców w piątek;

Masakra w Buczy. Zginęło co najmniej 400 osób

Co najmniej 400 osób zginęło w Buczy podczas rosyjskiej okupacji - poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko. Z kolei rzeczniczka praw człowieka przekazała, że w masowym grobie w mieście może być pochowanych od 150 do 300 osób ;

- poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko. Z kolei rzeczniczka praw człowieka przekazała, że w ; Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ przyznał, że jest zszokowany zeznaniami świadków o morderstwach i gwałtach dokonanych w mieście;

podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ przyznał, że jest zszokowany zeznaniami świadków o morderstwach i gwałtach dokonanych w mieście; - "Natychmiast wzywam do przeprowadzenia niezależnego śledztwa, by zagwarantować skuteczne pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności" - powiedział Guterres;

- To były celowe działania by zabić, torturować, zgwałcić i popełnić inne okrucieństwa - ocenił z kolei amerykański sekretarz stanu, Antony Blinken ;

; - Według ukraińskiego wywiadu rosyjska 64. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, wchodząca w skład 35. Armii, odpowiedzialna za masakrę cywilów, znów będzie skierowana na Ukrainę, prawdopodobnie do obwodu charkowskiego, bez rotacji jej żołnierzy. "Ci, którzy dokonali zbrodni ludobójstwa w Buczy, mogą to powtórzyć w innych miastach".

Szef NATO: Rosja skupi się na wschodzie Ukrainy

Jak informuje sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, Rosja stara się przegrupować i skupić siły na wschodzie Ukrainy;

Rosja stara się przegrupować i skupić siły na wschodzie Ukrainy; - W najbliższych tygodniach spodziewamy się dużej ofensywy wojsk rosyjskich, której celem będzie zajęcie całego Donbasu - przekazał Stoltenberg;

- przekazał Stoltenberg; - Czas, w którym Rosjanie przygotowują się do nowego natarcia, musi zostać wykorzystany przez NATO, by pomóc Ukrainie - zaznaczył szef NATO;

Członkowie Sojuszu o przekazaniu kolejnych dostaw uzbrojenia dla Ukrainy będą rozmawiać w najbliższą środę.

Podkreślił, że Rosja "ponosi pełną odpowiedzialność za zbrodnie i przestępstwa popełnione na okupowanych terytoriach".

Kraje UE wydalają rosyjskich dyplomatów

W reakcje na zbrodnie wojenne kraje UE wydalają rosyjskich dyplomatów ;

; Dania uznała, że 15 dyplomatów "prowadziło działalność szpiegowską" na terenie jej kraju. Z kolei wyrzucenie 30 dyplomatów Włosi tłumaczyli względami "bezpieczeństwa narodowego";

Szwecja wydali trzech dyplomatów, Hiszpania - 25 dyplomatów i pracowników, Słowenia - 33, a Portugalia - 10;

Łotwa zamknęła dwa konsulaty Rosji i wydaliła ich pracowników, z kolei Estonia - jeden, w Narwie i wydaliła 14 pracowników konsularnych.

Zełenski w ONZ: Potrzebny jest trybunał na wzór Norymbergi

- Rosyjskie wojska zabijały w Buczy wszystkich, którzy służyli Ukrainie . Gwałcili kobiety na oczach dzieci i miażdżyli ludzi w samochodach czołgami dla zabawy - mówił na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Wołodymyr Zełenski.

. Gwałcili kobiety na oczach dzieci i miażdżyli ludzi w samochodach czołgami dla zabawy - mówił na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Wołodymyr Zełenski. - Mamy do czynienia z państwem, które zmienia swoje weto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w prawo do zabijania. To podważa całą architekturę globalnego bezpieczeństwa - tłumaczył.

Zełenski tłumaczył, że ONZ ma dwa wyjścia: usunięcie Rosji z Rady Bezpieczeństwa lub całkowite rozwiązanie ONZ.

Prezydent Ukrainy wezwał również do powołania trybunału na wzór Norymbergi.

Reklama

Wizyty w Kijowie: Von der Leyen, Borrell, kanclerz Austrii

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell udają się w tym tygodniu do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - przekazał rzecznik KE Eric Mamer;

Wizyta poprzedzi sobotnie wydarzenie #StandUpForUkraine w Warszawie;

Z Zełenskim w najbliższym czasie ma też osobiście spotkać się kanclerz Austrii Karl Nehammer;

Celem wizyty ma być "dalsze zapewnianie Ukrainie możliwie najlepszego wsparcia humanitarnego i politycznego";

Media: Czechy wysłały Ukrainie ciężkie uzbrojenie

Czechy przekazały Ukrainie kilkadziesiąt czołgów T-72 oraz bojowych wozów piechoty produkcji sowieckiej - podały czeskie media;

- podały czeskie media; Według mediów przekazanie czołgów i BWP uzgodniono z sojusznikami z NATO. Republika Czeska jest jednym z niewielu krajów, które mogły dostarczyć Ukrainie takie uzbrojenie;

Minister obrony Czech Jana Czernochova nie potwierdziła, ale i nie zaprzeczyła doniesieniom;

- Zapewnię tylko, że Republika Czeska pomaga Ukrainie wszystkimi siłami - oświadczyła szefowa resortu obrony.

Wstrząsający plan "oczyszczenia Ukrainy"

Na stronie państwowej rosyjskiej agencji informacyjnej Ria Novosti pojawił się artykuł autorstwa Timofieja Siergiejcewa. Publicysta stawia pytanie - co Rosja powinna zrobić z Ukrainą?

Przedstawia plan, który krok po kroku ma doprowadzić do masowego zabijania Ukraińców walczących za swój kraj i ludobójstwa cywilów, co autor nazywa "denazyfikacją Ukrainy".

"Hipoteza, że 'ludzie są dobrzy, a to rząd jest zły', nie sprawdza się. Uznanie tego faktu jest podstawą podjęcia denazyfikacji - czytamy.

"Denazyfikacja nie może być krótsza niż jedno pokolenie, kiedy to urodzą się, dorosną i wychowają się nowe masy. Nazwa Ukraina nie powinna dalej istnieć, a powstać powinny republiki ludowe, które będą polegały na Rosji w procesach odbudowy i rozwoju" - snuje swoją wizję Siergiejcew.

Przedstawiony przez autora obraz świata to wymysł prokremlowskiej propagandy, który stoi w rażącej sprzeczności z faktami. 24 lutego Rosja dokonała inwazji na niepodległą Ukrainę, dokonując na jej terenie masowych mordów i zbrodni wojennych

WIDEO DNIA: Kijów wraca do normalności? Na miejscu korespondent Interii

Ruszają kolejne stacje metra i połączenia autobusowe. To pierwsze znaki powrotu do normalności w Kijowie. Jednak miasto wciąż żyje wojną, widać to wyraźnie między innymi po przygotowanych okopach i barykadach. O codzienności w stolicy Ukrainy korespondent Interii Jakub Krzywiecki.