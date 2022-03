Wojna Rosja-Ukraina. Raport dnia, wtorek, 22 marca

Oprac.: Artur Pokorski Ukraina - Rosja

Sztab Generalny Ukrainy poinformował we wtorek rano, że Rosjanom wystarczy zapasów na trzy dni. Prezydent Wołodymyr Zełenski przemawiając przed włoskim parlamentem ocenił, że "Rosja chce wkroczyć do Europy". Później rozmawiał z papieżem Franciszkiem, którego widzi w roli mediatora. Według "The New York Times" Kreml może zdecydować się na użycie w Ukrainie głowic atomowych, żeby "przestraszyć Zachód". W wielu Ukraińskich miastach sytuacja ludności cywilnej jest bardzo trudna. Chersoń stoi w obliczu katastrofy humanitarnej, a w Czernichowie ludzie "gotują na ulicach". Jak podał CNN, Białoruś wkrótce może dołączyć do wojny.

Zdjęcie Sytuacja ludności w oblężonym przez Rosjan Mariupolu jest bardzo trudna, zdj. ilustracyjne / AP/Associated Press/East News / East News