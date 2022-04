Wojna Rosja-Ukraina. Raport Dnia - środa, 13 kwietnia

Ukraina - Rosja

Haubice, transportery opancerzone, śmigłowce i drony obejmie wart 800 mln dolarów nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy z USA. Prezydent Andrzej Duda wraz z przywódcami państw bałtyckich przybył do Ukrainy. Przywódcy zobaczyli miejscowości w obwodzie kijowskim, w których Rosjanie dokonali zbrodni wojennych. - Jeśli ktoś wysyła żołnierzy, by zabijali cywilów, to nie jest wojna, to terroryzm - mówił Duda po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraińskie władze donoszą o kolejnych zwłokach cywilów odnajdywanych w okolicach stolicy. Prokurator obwodu kijowskiego relacjonował, że w wielu miejscach mieszkańcy byli torturowani. Ukraińcy po zniszczeniu rosyjskiej kolumny odnaleźli dokumenty propagandowe. Czytaj Raport Dnia.

Zdjęcie Zniszczona szkoła w Kramatorsku / AA/ABACA/Abaca / East News