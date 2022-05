Wojna Rosja-Ukraina. Raport dnia - środa, 11 maja

Oprac.: Dawid Skrzypiński Ukraina - Rosja

Polska ambasada w Moskwie została oblana czerwoną farbą, co jest nazywane "symetrycznym odwetem" za podobne działanie w stosunku do przedstawiciela Rosji. Pracownik Azowstalu na antenie Polsat News opowiedział o dramatycznej ewakuacji z Mariupola. Rosyjski żołnierz, w przechwyconej rozmowie, prosił matkę o pieniądze na kamizelkę kuloodporną i hełm. Według informacji rosyjskich mediów Chersoń ma zostać włączony do Rosji. Ukraińskie wojska zniszczyły rosyjski helikopter wart 16 mln dolarów. Młodzi Rosjanie sprzeciwiają się powszechnej mobilizacji. Raport dnia.

Zdjęcie Zniszczone budynki w Popasnej w obwodzie ługańskim / Alexander Reka / TASS / Forum / Agencja FORUM