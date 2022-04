Wojna Rosja-Ukraina. Raport Dnia - sobota, 9 kwietnia

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Przekazanie 120 pojazdów opancerzonych i pocisków przeciwokrętowych obiecał Ukrainie brytyjski premier Boris Johnson. Polityk spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Rosjanie ostrzelali cysternę z kwasem azotowym w okolicach miasta Rubiżne. Zaapelowano, by mieszkańcy nie wychodzili z domów. W niedzielę - by upamiętnić 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej - w Polsce mają zawyć syreny alarmowe. Kolejne miasta - z myślą o uchodźcach - rezygnują z tego pomysłu. Łączne straty wojsk rosyjskich to około 19,1 tys. żołnierzy. Raport Dnia.

Zdjęcie Zniszczenia w Borodziance / AP/Associated Press / East News