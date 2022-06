101. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń:

Minister obrony Ukrainy o końcu wojny

- Trudno przewidzieć, kiedy wojna z Rosją się skończy, ale według moich optymistycznych prognoz, może to nastąpić do końca roku - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow;

Ocenił, że Rosja nadal dąży do przejęcia całej Ukrainy;

Reznikow nazwał marzeniem władz rosyjskich przyłączenie terytoriów, które - jego zdaniem - Kreml uważa za własne;

Stwierdził, że "następna będzie Polska, kraje bałtyckie i inne kraje".

Oburzenie po wywiadzie Macrona. Kułeba odpowiada

Szef ukraińskiej dyplomacji odniósł się do słów Emmanuela Macrona, który powiedział, że "nie należy upokarzać Rosji";

"Apele o to, by unikać poniżania Rosji, mogą poniżyć tylko Francję czy jakikolwiek inny kraj, który by do tego wzywał. Bo Rosja upokarza samą siebie" - oświadczył Dmytro Kułeba;

"Skupmy się lepiej na tym, jak przywołać Rosję do porządku. To zapewni spokój i uratuje ludzkie istnienia" - dodał we wpisie szef MSZ Ukrainy.

Niemiecka profesor: Ukraina musi zostać spacyfikowana

"Ukraina musi zostać spacyfikowana i otrzymać europejską przyszłość w ramach europejskiej architektury bezpieczeństwa" - napisała na Twitterze niemiecka politolog Ulrike Guerot;

Parlament studencki Uniwersytetu w Bonn chce wezwać Guerot do zaprzestania wypowiadania się na temat wojny w Ukrainie;

Wcześniej profesor Uniwersytetu w Bonn wystąpiła w telewizji Bild w debacie na temat wojny w Ukrainie;

"Tego można było się spodziewać od niemieckiego profesora nauk politycznych na początku lat 40. ubiegłego wieku, ale nie dzisiaj" - skomentował na Twitterze ekspert ds. Europy Wschodniej Sergej Sumlenny.

Papież Franciszek: Chciałbym pojechać do Ukrainy. Czekam na właściwy moment

- Chciałbym pojechać na Ukrainę, ale muszę czekać na właściwy moment - powiedział papież Franciszek;

Dodał, że niedługo spotka się z przedstawicielami władz ukraińskich, by dowiedzieć się, czy taka podróż byłaby możliwa;

Ojciec Święty spotkał się w Watykanie z dziećmi z różnych krajów;

Pytanie o wizytę na Ukrainie zadało dziecko, które uciekło z tego kraju przed wojną.

Putin proponuje eksport ukraińskiego zboża przez Białoruś

- Rosja zagwarantuje swobodny przepływ statków z ukraińskim zbożem, jeżeli Ukraina oczyści z min swoje porty i zagwarantuje eksport przez porty w Berdiańsku i Mariupolu - stwierdził Władimir Putin w wywiadzie dla prokremlowskich mediów;

Jak poinformował, Rosja nie widzi żadnych przeszkód w eksporcie ukraińskiego zboża;

Zdaniem Putina Ukraina może eksportować zboże drogą lądową i najbardziej logiczny wydaje się eksport przez Białoruś;

Aby tak się stało, sankcje musiałby zostać zniesione.

Rosjanie ostrzelali zabytkową świątynię. Apel Zełenskiego

"Rosja powinna zostać wykluczona z UNESCO" - oświadczył w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski;

W jego ocenie wojska rosyjskie świadomie ostrzelały Ławrę Świętogórską - monastyr w obwodzie donieckim - co doprowadziło do pożaru drewnianej świątyni;

Zaapelował do ONZ i UNESCO o "logiczną i sprawiedliwą odpowiedź" na działania Rosji.

Podkreślił, że monaster ostrzeliwany jest od maja, a przed kilkoma dniami w eksplozji rosyjskich pocisków zginęły na terenie klasztoru cztery osoby.

Zacięte walki o Siewierodonieck

Wojska ukraińskie prowadzą walki o odzyskanie pełnej kontroli nad Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim - wynika z sobotniego komunikatu sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy;

"Na kierunku siewierodonieckim wojska rosyjskie ostrzeliwały z artylerii lufowej i wyrzutni rakietowych m.in. okolice miast Siewierodonieck, Lisiczańsk i Toszkiwka w obwodzie ługańskim" - poinformowano;

Według sztabu ukraińscy obrońcy zadają straty siłom rosyjskim na wszystkich kierunkach, gdzie trwają działania bojowe.

Rosyjski żołnierz podsłuchany. Kazano mu walczyć łopatą

"Kiedy zniszczono nasze pojazdy, dowódca pułku powiedział nam, żebyśmy wzięli łopaty, szli do walki jak piechota i umierali" - opowiadał swojej matce uczestnik rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Tutaj szabrują, zabierają dosłownie wszystko, nawet wędki. (...) W wiosce niedaleko stąd nasz żołnierz zgwałcił 15-letnią dziewczynkę" - mówił rosyjski żołnierz.

"W rosyjskiej armii też, jak widać, nie brakuje głupoty w głowach niektórych durniów" - relacjonował wojskowy stacjonujący w obwodzie donieckim, którego podsłuchał ukraiński wywiad.

Zapis kolejnej przechwyconej rozmowy żołnierzy wroga opublikował w sobotę na Facebooku ukraiński wywiad wojskowy.

Timmermans: Świat patrzy na Polskę z podziwem

- Możecie być dumni, z tego co robicie dla braci Ukraińców, bo jesteście dla świata przykładem równości, wolności i solidarności - powiedział we Wrocławiu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans;

Podkreślił, że "wielu ludzi myślało, że Polska jest nieprzyjazna dla obcokrajowców";

Ocenił, że wojna w Ukrainie toczy się o wartości europejskie, o demokrację, równość, wolność i solidarność, a agresor w tej wojnie Władimir Putin myślał, że Europa jest słaba i można jej narzucić wartości autokratyczne;

Przypomniał, że inne pokolenie Polaków podczas II wojny światowej również walczyło o wolność w Europie.

Wielkie słowa Igi Świątek. Zwróciła się do Ukraińców

Iga Świątek po wygranej w finale French Open zwróciła się do Ukraińców;

- Bądźcie silni, niestety wojna wciąż trwa - mówiła;

- Od mojej podobnej przemowy w Dausze za każdym razem mam nadzieję, że sytuacja się poprawi, że będzie lepiej. Staram się wspierać Ukrainę przy każdej okazji - podkreśliła;

Słowa Polki spotkały się z owacją na trybunach.

Zełenski zwrócił się do burmistrzów w USA. "Co wam daje to partnerstwo?"

Włodymyr Zełenski zwrócił się do burmistrzów w Stanach Zjednoczonych, by zakończyli współpracę z rosyjskimi miastami partnerskim;

"Co wam daje to partnerstwo? Chyba nic. Dla Rosji ono oznacza, że nawet po rozpoczęciu wojny nie jest odizolowana" - mówił prezydent Ukrainy;

Jak przekazał prezydent Ukrainy, niektóre amerykańskie miasta współpracują z miastami w Rosji na zasadzie miast partnerskich;

Jako przykład podał Chicago i Moskwę, Jacksonville i Murmańsk, San Diego i Władywostok.

Koneser "ruskiego miru" zatrzymany w Kijowie. W telefonie miał dane o armii

W Kijowie zatrzymano 36-letniego mężczyznę, który w telefonie miał zdjęcia sprzętu wojskowego, lokalizację i rosyjską propagandę - przekazała kijowska policja;

Mężczyzna został zatrzymany przez patrol policji drogowej z powodu złamania przepisów;

Ponieważ "wyraźnie się denerwował", został poddany dokładnej kontroli;

W policyjnym komunikacie 36-latek został nazwany przez funkcjonariuszy "sabotażystą" i "koneserem ruskiego miru".