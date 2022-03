Wojna Rosja-Ukraina. Raport dnia, sobota, 19 marca

Negocjacje Ukrainy i Rosji mogą potrwać co najmniej kilka tygodni - mówił w sobotę doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak. Po 24 dniach walk straty po stronie rosyjskiej wyniosły m.in. ok. 14,4 tys. żołnierzy 466 czołgów i 95 samolotów. W sobotę niemiecka minister obrony Christine Lambrecht poinformowała, że nie widzi dalszych możliwości przekazywania broni Ukrainie przez Bundeswehrę. Tymczasem minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że zgłoszona przez Polskę inicjatywa o wysłaniu do Ukrainy misji pokojowej jest "demagogiczna", a Alaksandr Łukaszenka twierdzi, że nie popiera wojny. Raport Dnia.

Zdjęcie Minął 24. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę / Defence of Ukraine / Twitter