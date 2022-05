Wojna Rosja-Ukraina. Raport Dnia - sobota, 14 maja

Oprac.: Marek Sławiński Ukraina - Rosja

To początek "trzeciej fazy" rosyjskiej wojny w Ukrainie - ocenił doradca szefa ukraińskiego MSW, a sztab przekazał, że Rosjanie chcą przejąć "całkowitą kontrolę" nad wschodem Ukrainy. Tymczasem Rosjanie opublikowali w mediach społecznościowych kontakty bliskich obrońców Azowstalu i planują zastąpić zniszczony krążownik "Moskwa" fregatą "Admirał Makarow". - Zachód ogłosił totalną wojnę hybrydową przeciwko Rosji i trudno przewidzieć, jak długo ona potrwa - stwierdził rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Natomiast w Brukseli przedstawiciele Komisji Europejskiej podali instrukcję, w jaki sposób kraje Unii Europejskiej mogą płacić w rublach za rosyjski surowiec w taki sposób, by nie naruszało to unijnych sankcji. Czytaj Raport Dnia.

Zdjęcie Niewybuch przed wejściem do przedszkola w Lisiczańsku, w którym sześć osób ukrywało się w piwnicy przez ponad dwa miesiące. / YASUYOSHI CHIBA / AFP / East News