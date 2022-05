Wojna Rosja-Ukraina. Raport dnia - poniedziałek, 9 maja

Oprac.: Norbert Amlicki Ukraina - Rosja

W poniedziałek w Rosji obchodzony był Dzień Zwycięstwa. W związku z tym odbyła się parada wojskowa, na której pojawili się żołnierze epatujący literą "Z" - symbolem rosyjskich wojsk okupacyjnych. W związku z rosyjskim świętem ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew pojawił się na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, by złożyć kwiaty. Uniemożliwli mu to protestujący, którzy oblali go czerwoną farbą. W Ukrainie cały czas trwają działania wojenne. W jednej z walk zginął pułkownik Igor Bedzai, jeden z najlepszych pilotów Ukrainy. Raport Dnia

Zdjęcie Wojna Rosja-Ukraina. Raport dnia - poniedziałek, 9 maja / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA