Wojna Rosja-Ukraina. Raport dnia. Poniedziałek, 23 maja

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

Prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę w Kijowie i wrócił do Polski. Akcja spotkała się z krytyką w rosyjskich mediach. W poniedziałek w stolicy Ukrainy zakończył się też przełomowy proces - pierwszy z rosyjskich żołnierzy usłyszał wyrok za zbrodnie popełnione w czasie działań wojennych. Do mediów dostała się także informacja o domniemanym zamachu na Władimira Putina. To wszystko w naszym poniedziałkowym Raporcie dnia.

Zdjęcie Władimir Putin i Wadim Szyszymarin / ALEXANDER NEMENOV / East News