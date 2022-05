Wojna Rosja-Ukraina. Raport Dnia - poniedziałek 16 maja

Ukraina - Rosja

Ukraińskie wojsko odnotowało symboliczny sukces - żołnierze zbliżyli się do granicy z Rosją we wschodnim rejonie Charkowa. Z kolei informacje amerykańskiego ISW wskazują, że Rosja zamierza zająć obwód ługański. Reuters donosi, że w Mariupolu doszło do czasowego zawieszenia broni, a strona rosyjska twierdzi, że rozpoczęła się ewakuacja rannych żołnierzy z Azowstalu. Ukraińskie media informują o wybuchach w rejonie Odessy, a Rosjanie umacniają pozycje na Wyspie Węży - chcą zorganizować dostawy sprzętu. Czytaj nasz Raport Dnia.

Zdjęcie Ukraina w natarciu. W Mariupolu "zawieszenie broni" / ANATOLII STEPANOV / AFP / AFP