47. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z poniedziałku, 11 kwietnia:

Kanclerz Austrii spotkał się z Władimirem Putinem

"Rosjanie zrzucili z drona trującą substancję"

Premier Morawiecki zaapelował do KE o pomoc Ukraińcom w Polsce

Tysiące Ukraińców w obozach filtracyjnych

Ukraiński wywiad: Rosja szykuje się do wojny na swoim terytorium

Bunt rosyjskich żołnierzy w "pułku śmierci"?

"Szpiegowo" oficjalnie odzyskane

Rosyjscy żołnierze uprowadzili załogę statku handlowego w Mariupolu

