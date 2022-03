Wojna Rosja-Ukraina. Raport dnia, piątek, 25 marca

Ukraina - Rosja

Mija 30. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W piątek, 25 marca, do Polski przyleciał prezydent USA Joe Biden. Spotkał się w Rzeszowie z amerykańskimi żołnierzami, następnie razem z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiał z przedstawicielami organizacji humanitarnych, które angażują się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dyrektor ONZ przekazał, że są dowody na istnienie masowych grobów w Mariupolu. Lokalne władze podały natomiast, że w ataku na teatr w tym mieście mogło zginąć nawet 300 osób. Ukraińcy poinformowali, że rosyjski generał Jakow Rezancew nie żyje. To właśnie on miał odpowiadać za krwawą operację na cywilach w Mariupolu. Prezydent Turcji oświadczył, że jego kraj nie przekaże systemów przeciwlotniczych S-400 Ukrainie. W Watykanie papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę Matce Bożej.

Zdjęcie Spotkanie Joe Bidena z amerykańskimi żołnierzami w Rzeszowie / AP/Associated Press/East News / East News