Wojna Rosja-Ukraina. Raport Dnia - piątek, 15 kwietnia

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko potwierdził, że dowódca okrętu "Moskwa" zginął podczas wybuchu na pokładzie. Rosja wydaliła w piątek 18 dyplomatów z Delegatury Unii Europejskiej w Moskwie. Zaznaczono, że europejscy dyplomaci muszą wyjechać w najbliższym czasie. Rosja wysłała notę dyplomatyczną do Waszyngtonu i oficjalnie zaprotestowała przeciwko dostawom broni wysyłanym ze Stanów Zjednoczonych do Ukrainy. Siły rosyjskie po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę użyły bombowców dalekiego zasięgu do ataku na oblężony Mariupol nad Morzem Azowskim. Czytaj Raport Dnia.

Zdjęcie Mariupol. Rosyjski żołnierz w zgliszczach / ALEXANDER NEMENOV / AFP / AFP