Wojna Rosja-Ukraina. Raport Dnia - niedziela, 3 kwietnia

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

Minął 39. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Makabryczne nagrania i zdjęcia z podkijowskiej Buczy wstrząsnęły mieszkańcami wielu krajów. Prezydent Ukrainy powiedział, że powinny zobaczyć to matki rosyjskich żołnierzy, by wiedziały, "jakich wychowały łajdaków". Rosja rozwiewa nadzieje Kijowa na rychłe spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy. Tymczasem papież Franciszek deklaruje, że jest gotowy udać się do Ukrainy. Raport Dnia.

Zdjęcie Żołnierze w zniszczonej przez Rosjan Buczy / PAP/EPA/ATEF SAFADI / PAP