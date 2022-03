Wojna Rosja-Ukraina. Raport dnia, czwartek, 24 marca

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Mija miesiąc od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Obywatele Ukrainy są przymusowo wywożeni na terytorium Rosji, a następnie przerzuca się ich do odległych regionów kraju - ostrzega ukraiński wywiad. Pojawiają się kolejne doniesienia o możliwym dołączeniu Białorusi do wojny. Badania pokazują jednak, że inwazja nie zyskałaby aprobaty białoruskiego społeczeństwa. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w nadzwyczajnym szczycie NATO, a wieczorem wygłosił orędzie do narodu.

Zdjęcie Wolontariusz z Ukrainy chronią zabytki / UKRINFORM / East News