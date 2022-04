Wojna Rosja-Ukraina. Raport Dnia - czwartek, 14 kwietnia

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

Na pokładzie rosyjskiego krążownika "Moskwa" doszło do co najmniej jednej eksplozji. Okręt jest uszkodzony i płynie do portu na naprawy. Deputowana do ukraińskiego parlamentu Łesia Wasyłenko napisała o 23-letniej dziewczynie z Buczy, która została zgwałcona przez rosyjskich żołnierzy, a następnie zastrzelona. Rosja zamierzała zabić prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i stworzyć w Ukrainie marionetkowe państwo - przekazał sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow. Czytaj Raport Dnia.

Zdjęcie Zniszczone budynki w Borodziance / Voitenko Anna/Ukrinform/ABACA/Abaca / East News