- Inwazja prezydenta Rosji Władimira Putina na Ukrainę doprowadziła do największego kryzysu humanitarnego, jaki Europa widziała od dziesięcioleci. Setki tysięcy ludzi ucieka przed zaostrzającym się konfliktem, a sąsiednie kraje i organizacje międzynarodowe mobilizują się, by potępić wojnę w Rosji i zapewnić pomoc rosnącej liczbie uchodźców - stwierdza nowojorski prestiżowy think-tank CFR.

Zwraca uwagę, że Europa szybko zareagowała na kryzys, a zdaniem ekspertów jest to największy pokaz europejskiej mobilizacji w ostatnich latach.

- Polska, w której mieszka już około 1,5 mln Ukraińców (zarówno naturalizowanych obywateli, jak i tymczasowych pracowników), przyjęła ponad połowę wszystkich nowych uchodźców (ponad 547 tys.). Kraj przygotowuje się podobno do przyjęcia nawet miliona osób, tworząc tymczasowe mieszkania, szpitale i ośrodki recepcyjne, w których można otrzymać żywność, informacje i środki medyczne - wyszczególnia CFR.

Wojna Rosja-Ukraina. Ukraińcy uciekają z kraju

Wyjaśnia, że uchodźcy uciekli też do Białorusi, na Węgry, do Mołdawii, Rumunii, Słowacji i innych części Europy. Około 5 proc. nowych uchodźców, czyli blisko 48 tys. osób, skierowało się do Rosji.

Powołując się na źródła ONZ, think-tank akcentuje, że na terenie Ukrainy co najmniej 160 tys. osób zostało przesiedlonych. Jak dodaje, ONZ przygotowuje się na przyjęcie nawet 7 mln wewnętrznych przesiedleńców i 5 mln uchodźców. Stanowiłoby to największą masową migrację spowodowaną wojną od czasów wojen bałkańskich w latach 90.

CFR zwraca też uwagę, że w Ukrainie utrzymuje się wysoki poziom transmisji wirusa COVID-19. Tylko około 36 proc. ludzi jest w pełni zaszczepionych.