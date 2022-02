Ukraina - Rosja Gen. Waldemar Skrzypczak: Rosyjska armia zabije tych, których będzie mogła

Prezydent USA Joe Biden zwołał w czwartek rano Radę Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić sytuację na Ukrainie - przekazali mediom przedstawiciele Białego Domu.

Biały Dom nie podał żadnych szczegółów spotkania, poza faktem, że odbywa się w tzw. Situation Room, zabezpieczonym pokoju używanym przez prezydenta m.in. do tajnych narad i dowodzenia w czasie kryzysów.

O spotkaniu poinformowano na Twitterze.

Biden: Sojusznicy nałożą dotkliwe sankcje na Rosję

O 9 czasu lokalnego (15 czasu polskiego) Biden miał wziąć udział w wideokonferencji z liderami państw G7. Później planowane jest wystąpienie prezydenta, podczas którego ma ogłosić nową rundę sankcji na Rosję.

- Prezydent Zełenski zwrócił się do mnie tej nocy i właśnie skończyliśmy rozmawiać. (...) Poinformowałem go o krokach, które podejmujemy, by zmobilizować międzynarodowe potępienie, w tym tej nocy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - przekazał Biden w porannym komunikacie. Dodał, że Zełenski zwrócił się do niego, by wezwał "przywódców świata, aby jasno wypowiedzieli się przeciwko rażącej agresji prezydenta Putina i by stanąć po stronie narodu ukraińskiego".

Biden zapowiedział, że USA i sojusznicy nałożą dotkliwe sankcje na Rosję i będą "kontynuować dostarczanie wsparcia i pomocy dla Ukrainy i narodu ukraińskiego".

