Ukraina - Rosja Gen. Waldemar Skrzypczak: Rosyjska armia zabije tych, których będzie mogła

- Żołnierze, których tu widać, to rosyjscy spadochroniarze. Wzięli to lotnisko - komentował reporter CNN. Jak dodał, choć na miejscu nie widać ukraińskich żołnierzy, to ich słychać, bo starają się odbić obiekt z rąk Rosjan.

Hostomel. Walki o lotnisko pod Kijowem

Według cytowanych przez niego przedstawicieli władz ukraińskich celem rosyjskiej operacji jest obalenie ukraińskich władz i zastąpienie ich prorosyjskimi.

Wcześniej dziennik "Ukraińska Prawda" opublikował na Twitterze nagranie, które pokazuje zestrzelony helikopter w okolicy lotniska. Według ukraińskich władz maszyna należała do rosyjskiego wojska i została zestrzelona. Na innych nagraniach widać kłęby czarnego dymu unoszącego się nad Hostomelem oraz sznur helikopterów, prawdopodobnie bojowych.

Alarm przeciwlotniczy w Kijowie

Władze miejskie Kijowa ogłosiły w czwartek alarm przeciwlotniczy i zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Cztery stacje metra, przez które nie kursują teraz pociągi, przeznaczono na schrony - poinformował mer Witalij Kliczko.