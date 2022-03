- Rosyjskie działania uległy zmianie. Rosja realizuje teraz strategię na wyczerpanie. Będzie się to wiązało z używaniem ognia w sposób nierozważny i na oślep - oświadczył Hockenhull.

"Więcej ofiar wśród cywilów, pogłębienie kryzysu humanitarnego"

Podkreślił, że to nieuchronnie doprowadzi do większej liczby ofiar wśród ludności cywilnej, pogłębienia kryzysu humanitarnego, a także do dodatkowych zniszczeń w ukraińskiej infrastrukturze.

Wskazał zarazem, że prezydent Rosji Władimir Putin zacieśnia kontrolę nad mediami, próbując ukryć problemy, z jakimi boryka się kampania na Ukrainie. - Kreml stara się kontrolować narrację, ukrywać problemy operacyjne i zaciemniać przed Rosjanami wysokie liczby rosyjskich ofiar - dodał Hockenhull.

Wojna w Ukrainie. ONZ: Zabito blisko 1000 cywilów

Biuro Praw Człowieka ONZ poinformowało w piątek, że zweryfikowało na Ukrainie śmierć 816 cywilów od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj, w tym 58 dzieci. 1333 osoby zostały ranne.

Według ONZ większość ofiar śmiertelnych została zabita przez broń wybuchową o szerokim obszarze rażenia, taką jak ostrzał ciężkiej artylerii, systemy rakietowe wielostrzałowe oraz naloty rakietowe i powietrzne.

