Rafał Trzaskowski podkreślił, że na mocy przepisów obowiązujących w Polsce, za sytuację kryzysową tego typu odpowiedzialny jest rząd. - My jesteśmy gotowi do współpracy. Wszystkie spory polityczne muszą zostać odłożone. Teraz najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa - powiedział.

Trzaskowski dopytywany o to, czy i gdzie Warszawa przyjmie uchodźców z Ukrainy, odpowiedział, że miasto wyznaczyło miejsca dla Ukraińców. - Warszawa stanie na wysokości zadania - zapewnił.

Prezydenci największych polskich miast deklarują gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy i apelują do rządu o ramy prawne regulujące te kwestie. W czwartek samorządowcy Unii Metropolii Polskich skierowali w tej sprawie list do szefów MSWiA oraz resortu rodziny i polityki społecznej. Pytają w nim o kwestie i rozwiązania finansowe, organizacyjne i prawne w związku z przyjmowaniem uchodźców.

- Naszym zadaniem jest wyznaczenie miejsc, ale cała odpowiedzialność spoczywa na barkach rządu. My jesteśmy gotowi do pomocy - wskazał Trzaskowski.

Wojna na Ukrainie. Nad warszawskim ratuszem powiewa ukraińska flaga

Warszawa organizuje punkty informacyjne dla Ukraińców przybywających do miasta. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w tym względzie oraz zbiera wolontariuszy. Trzaskowski zaznaczył jednak, że żeby skutecznie pomóc uchodźcom, konieczna jest współpraca z rządem.

Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę, że konieczne jest zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w kraju. - Zwiększyliśmy dyżury, ja zobowiązałem wszystkie służby, które mi podlegają, do natychmiastowego raportowania ewentualnych incydentów, chociażby w kwestii cyberbezpieczeństwa. Na razie takowych nie było - powiedział.

Trzaskowski zwrócił się do wszystkich warszawiaków z apelem o solidarność z Ukraińcami, którzy już tutaj są, aby widzieli w nas przyjaciół. - To może być dobre słowo, ukraińska flaga w oknie czy wyrazy poparcia w mediach społecznościowych. Apeluję o to, bo to jest ważne - powiedział.