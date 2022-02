- Kto jest gotów walczyć razem z nami? Nikogo nie widzę. Kto jest gotowy dać Ukrainie gwarancję członkostwa w NATO? Wszyscy się boją - powiedział Zełenski w nagraniu wideo zamieszczonym na stronie internetowej prezydenta.

Zełenski stwierdził także, że rosyjskie "grupy dywersyjne" przeniknęły już do Kijowa.

Ukraina. Atak Rosji. Ponad 130 ofiar

- 137 bohaterów, naszych obywateli straciło życie - powiedział Zełenski, dodając, że 316 Ukraińców zostało rannych w walkach z rosyjską armią.

Zełenski chce także skierowania sił pokojowych ONZ na Ukrainę.

- Pomóżcie naszej armii dostawami broni i amunicji, poprzyjcie wysłanie na Ukrainę sił pokojowych ONZ - zaapelował Zełenski do obradujących w Brukseli przywódców UE.

- Ukraina potrzebuje międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa, jasnej europejskiej perspektywy oraz szybkich i konkretnych działań - napisał Zełenski.

- Prezydent Zełenski uosabia demokratyczne aspiracje i ambicje Ukrainy i narodu ukraińskiego, dlatego też pozostaje głównym celem Rosjan - podkreślił rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price w wypowiedzi dla amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN.

W czwartek kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, północne oraz południowe granice Ukrainy. W nocy ze środy na czwartek Rosja rozpoczęła ostrzał ukraińskich miast. Celem agresji stały się m.in. Kijów, Charków oraz znajdujące się w obwodzie lwowskim obiekty wojskowe.



