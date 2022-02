Jak przekazał w piątek poseł Nowej Lewicy Maciej Gdula, jego krakowskie biuro posłuży uchodźcom wojennym z Ukrainy. Dodał, że tak samo stanie się z 300 innymi lokalami, w których do tej pory urzędowali przedstawiciele jego partii.

"Jesteśmy solidarni z ofiarami putinowskiej napaści!" - zapewnił Gdula.

Wojna na Ukrainie. Grodzki i Nitras również oferują pomoc uchodźcom

Również marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz poseł KO Sławomir Nitras udostępnią swe wspólne biuro w Szczecinie dla uchodźców. Grodzki przypomniał, że Ukraińcy oczekują konkretnych działań i sankcji wobec Rosji, w tym odcięcia kraju Władimira Putina od systemu SWIFT.

Reklama

Zdaniem Grodzkiego, trzeba uważać, by "nie dać się złapać na lep prorosyjskiej propagandy". - Jesteśmy gotowi pomagać temu uciemiężonemu narodowi najbardziej jak potrafimy. (Z mojej ) ostatniej wizyty na Ukrainie wynika, iż Ukraińcy są wdzięczni za wyrazy solidarności i wsparcia, ale mają trochę przesyt tego, oczekują konkretnych działań - wyjaśnił.

Krzysztof Truskolaski: W moim biurze poselskim darmowa pomoc prawna dla uchodźców

Jak przekazał marszałek Senatu, mieszkańcy Ukrainy "oczekują szybkiego wdrożenia sankcji, w tym wyłączenia Rosjanom tego systemu SWIFT". - Byłoby to celowe, bo jak pokazuje przykład Iranu, to była najdotkliwsza sankcja dla tego kraju, która skłoniła go do zmiany polityki - powiedział Grodzki.

Również Krzysztof Truskolaski - poseł KO z Podlasia - zapowiedział, iż od piątku mieszkańcy Ukrainy, którzy z obawy o życie opuścili swój kraj, będą mogli zgłosić się do jego biura poselskiego. Tam uzyskają bezpłatne porady prawne.