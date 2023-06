Informację o ucieczkach rosyjskich kolaborantów przekazał w najnowszym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wojna w Ukrainie a bunt Jewgienija Prigożyna. Nowy raport

Poinformowano o prowadzonych działaniach militarnych, a także o kolejnych ofiarach wśród cywili. Głównymi ośrodkami walk pozostają obszary na kierunkach Łyman, Marjinka i Awdijiwka.

Na uwagę zasługuje również to, co dzieje się obecnie w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że przeciwnik ponosi znaczne straty oraz że zorganizował szpital wojskowy na terenie jednostki powiatowej, przez co lokalna ludność nie może korzystać z pomocy medycznej.

Zaznaczono ponadto, że na tymczasowo okupowanych terenach obwodu chersońskiego zintensyfikowano proces ewakuacji rosyjskich kolaborantów. Współpracownicy okupanta posiadający rosyjskie paszporty mają uciekać na Krym, wykorzystując w tym celu prywatne środki transportu.



Ukraina już od jakiegoś czasu prowadzi na froncie działania ofensywne, ale według wielu obserwatorów próba przewrotu w Rosji to dla Ukraińców szansa, by osiągnąć w tym zakresie jeszcze lepsze rezultaty.

Ruszyła ukraińska ofensywna w kilku kierunkach

W sobotę Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy, poinformowała, że w związku z sytuacją w Rosji, armia na wschodzie kraju "rozpoczęła ofensywę w kilku kierunkach jednocześnie". Szefowa resortu podkreśliła, że armia notuje postępy.



"Wróg jest w defensywie (...). Ponosi znaczne straty w ludziach, uzbrojeniu i sprzęcie" - napisała, komentując również sytuację na froncie południowym. To właśnie w związku z tymi wydarzeniami liczba ucieczek rosyjskich kolaborantów mogła znacząco wzrosnąć.



Wewnętrzny kryzys Rosji skomentował w sobotę również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Stwierdził, że "Rosja przez długi czas maskowała słabość i głupotę swego rządu, ale teraz jest tyle chaosu, że żadne kłamstwo nie jest w stanie tego ukryć".



Przywódca dodał też, że ukraińska armia w obliczu nowych zdarzeń zachowuje odporność, jedność i siłę, a "wszyscy dowódcy i żołnierze wiedzą, co mają robić".

***

