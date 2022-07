"Niektóre kanały rozpowszechniają ogłoszenia o zaproszeniu obywateli Uzbekistanu i Kirgistanu do pracy w Rosji z wysokim wynagrodzeniem. Głównym celem tych ogłoszeń jest ściągnięcie obywateli do stref konfliktu między Rosją i Ukrainą. W związku z tym prosimy naszych rodaków o to, by nie wierzyli w nieoficjalne ogłoszenia z ofertami pracy za granicą" - napisała w komunikacie uzbecka agencja ds. zagranicznej migracji zarobkowej.

Radio Swoboda podkreśla, że organizacja dziennikarska MediaHub w ubiegłym tygodniu poinformowała o werbunku obywateli Uzbekistanu i Kirgistanu w mediach społecznościowych na wojnę w Ukrainie.

Dziennikarze relacjonowali, że w mediach społecznościowych pojawiają się ogłoszenia w sprawie werbunku mieszkańców krajów Azji Środkowej do rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej, tzw. grupy Wagnera, pod pozorem pracy w firmach ochroniarskich w różnych regionach Rosji. Za udział w wojnie w Ukrainie proponuje się im 240 tys. rubli miesięcznie (ok. 18 tys. złotych).



Jak pisze portal związanej z Radiem Wolna Europa telewizji Current Time, w Rosji według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji pracuje ponad 4 mln migrantów z krajów Azji Środkowej: ok. 2 mln z Uzbekistanu, milion z Tadżykistanu, milion z Kirgistanu i 200 tys. z Kazachstanu.