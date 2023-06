Dziennikarze Sibir.Realii zauważyli, że regionalny rząd Chakasji opublikował ostatni nekrolog 26 kwietnia. Wspominano w nim Dmitrija Iwanowa, lokalnego polityka, który walczył w oddziałach grupy Wagnera w pobliżu Bachmutu i poległ "bohaterską śmiercią".

18 maja lokalne władze przekazały za pośrednictwem lokalnej strony internetowej, że szef republiki Walentin Konowałow wręczył odznaczenia rodzinom pięciu poległych żołnierzy, którzy brali udział w tzw. operacji specjalnej (rosyjska propaganda nie używa słowa "wojna" - red.). To ostatnia odnotowana wzmianka o wojennych stratach wśród mieszkańców Chakasji. Sibir.Realii wskazuje, że o śmierci "odznaczonych" informowano w listopadzie 2022 r. i styczniu 2023 r.

"Według jednego z rozmówców redakcji, służba prasowa przestała publikować dane o wojskowych i najemnikach, którzy zginęli w Ukrainie, ponieważ są one wykorzystywane przez rosyjski oddział BBC i serwisu Mediazona do obliczania strat rosyjskiej armii" - informują niezależni dziennikarze. Źródła "zbliżone do władz regionalnych" twierdzą, że prośbę miało wystosować Ministerstwo Obrony Rosji.

Rosyjskie straty w Ukrainie. Wyliczenia wojska i dziennikarzy

Z wyliczeń BBC i Mediazony wynika, że od lutego 2022 r. w Ukrainie zginęło co najmniej 24 470 rosyjskich żołnierzy i najemników. W okresie od 19 maja do 2 czerwca, odnotowano śmierć kolejnych 1184 wojskowych. Jednocześnie dziennikarze potwierdzają, że "rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych może być kilkakrotnie wyższa", bo tworzona lista opiera się jedynie na publicznych doniesieniach o śmierci - postach w mediach społecznościowych, nekrologach i artykułach w mediach lokalnych. Nieznana jest również dokładna liczba osób zaginionych i w ukraińskiej niewoli.

BBC twierdzi, że przy "najbardziej ostrożnych szacunkach" na froncie mogło zginąć ok. 50 tys. rosyjskich żołnierzy. "Nieodwracalne straty" w związku z poniesionymi obrażeniami lub zgonem mogą dotyczyć z kolei ok. 225 tys. osób.

Swoją statystykę rosyjskich strat prowadzi również ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy - z wyliczeń wojskowych wynika, że od początku wojny z walki "wyłączono" ponad 217 tys. rosyjskich żołnierzy.