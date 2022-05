Rosjanie uderzyli w rejonie jaworowskim na zachodzie Ukrainy. Przewodniczący obwodowej administracji potwierdził też doniesienia o przechwyceniu kilku pocisków wroga przez ukraińskie systemy obrony przeciwrakietowej.

Niedaleko granicy z Polską, w okolicach Jaworowa, znajduje się Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa znane bardziej jako jaworowski poligon wojskowy. Choć ukraińskie władze tego nie precyzują, chodzi najprawdopodobniej o ten obiekt. Po raz pierwszy rosyjska armia ostrzelała poligon 13 marca.

Lwów. Seria głośnych eksplozji

Wcześniej w nocy pojawiły się informacje o serii głośnych eksplozji słyszanych we Lwowie. Według niektórych relacji w krótkim czasie dało się słyszeć od 8 do 10 wybuchów. Dziennikarze Associated Press zauważyli w mieście jasną poświatę towarzyszącą eksplozjom, która rozświetliła nocne niebo po zachodniej stronie miasta. Później czuć było zapach spalenizny.

Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał jednak, że "nie ma potwierdzonych informacji o pociskach uderzających w miasto. "Podziękujmy za to tym, którzy chronią nasze niebo" - napisał Sadowy na Telegramie.

Brak informacji o ofiarach nocnych ataków.