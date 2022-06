Władze Mariupola: Rosjanie zmuszają dzieci do występów w propagandowych filmach

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Rosyjskie władze w okupowanym Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, zmuszają wychowawców szkolnych do nagrywania propagandowych filmów z udziałem dzieci. W ten sposób Rosjanie przygotowują się do swojego święta państwowego, Dnia Rosji, które obchodzone jest 12 czerwca - poinformował we wtorek doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Zdjęcie Zniszczony Mariupol; widok na kombinat Azowstal / STRINGER / AFP / East News