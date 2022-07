Władimir Putin spotka się z liderami partii na Kremlu

Do rozmowy ma dojśc na Kremlu. To w ostatnich miesiącach rzadki przypadek, gdy Putin spotyka się z kierownictwem Dumy osobiście. Ostatni raz miało to miejsce we wrześniu 2021 roku.

Od początku pandemii Władimir Putin ogranicza spotkania ze swoimi współpracownikami i jeszcze bardziej dba o swoje zdrowie. W ciągu ostatnich miesięcy pojawiały się jednak informacje na temat jego zdrowotnych problemów.

Zdrowie Władimira Putina jest przedmiotem intensywnych dyskusji w administracji Joe Bidena. To efekt czwartej, kompleksowej oceny przedstawionej pod koniec maja przez amerykański wywiad. Z raportu można dowiedzieć się, że Putin znów zaczyna pojawiać się publicznie po tym, jak w kwietniu poddał się leczeniu z powodu zaawansowanego stadium raka. Donoszą o tym "Newsweekowi" liderzy amerykańskiego wywiadu.



Reklama

"Kontrola Putina jest silna, ale nie jest już absolutna"

Wysocy rangą urzędnicy, reprezentujący trzy odrębne agencje wywiadowcze, obawiają się, że Putin popada w coraz większą paranoję w związku z utrzymaniem władzy, co sprawia, że działania w Ukrainie mogą stać się bardziej nieprzewidywalne. Z drugiej strony zmniejsza to także ryzyko wojny nuklearnej. Jak twierdzą:

"Osłabiony Putin - wyraźnie upadający przywódca, a nie ten, który jest na szczycie - ma mniejszy wpływ na swoich doradców i podwładnych, jeśli, powiedzmy, rozkaże użycie broni nuklearnej".

Izolacja rosyjskiego przywódcy utrudnia jednak amerykańskiemu wywiadowi dokładną ocenę jego stanu zdrowia.

- Jednym z najlepszych źródeł informacji wywiadowczych są kontakty z osobami z zewnątrz, a te w dużej mierze zostały ograniczone w wyniku wojny w Ukrainie - mówił jeden z członków wywiadu. I dodał, że "Putin miał niewiele spotkań z zagranicznymi przywódcami", a przez to "izolacja Putina zwiększyła poziom spekulacji".

Amerykański wywiad podkreślał także, że nie ma co spekulować na temat stadium choroby Putina i przewidywać jego rychłą śmierć. "Putin jest zdecydowanie chory. Kwestia tego, czy wkrótce umrze, to tylko spekulacje" - przekazano.