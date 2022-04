Wladimir Putin i choroba Parkinsona. Co mówią lekarze?

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

Opublikowane przez Kreml w ostatni weekend wideo pokazuje Putina w widocznym złym stanie zdrowia. Niektórzy komentatorzy i tabloidy twierdzą, że cierpi on na chorobę Parkinsona. Co na to medycy?

Zdjęcie Prezydent Rosji Władimir Putin / AFP