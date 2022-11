Ukraina - Rosja Ukraina: Doradca prezydenta Ukrainy: Władimir Putin walczy o życie

Prezydent Władimir Putin wykazał się cynizmem na spotkaniu z matkami i żonami rosyjskich żołnierzy poległych na wojnie przeciwko Ukrainie. Powiedział im m.in., że wszyscy kiedyś umrą - napisał portal RBK-Ukraina.

Putin podczas spotkania zwrócił m.in. uwagę, że w Rosji w wypadkach drogowych i z powodu alkoholu ginie około 30 tys. ludzi - podkreśla RBK-Ukraina.

Telegram

- Ważne jest to, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, wszyscy jesteśmy pod przewodnictwem Boga i kiedyś wszyscy z tego świata odejdziemy. To jest nieuniknione. Pytanie, jak żyliśmy - stwierdził Putin.

Reklama

Prezydent dodał, że rosyjscy żołnierze, którzy walczyli przeciwko Ukrainie i polegli, "nie odeszli na marne", ich "życie miało znaczenie".

Gen. Mark Milley: Ponad 100 tys. zabitych rosyjskich żołnierzy

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 275 dni. Gen. Mark Milley, najwyższy rangą amerykański dowódca i przewodniczący Połączonego Kolegium Szefów Sztabów w październiku oszacował, że rosyjska armia straciła ponad 100 tys. żołnierzy, którzy zostali zabici lub ranni na Ukrainie.

Zdaniem amerykańskiego generała ukraińska armia "prawdopodobnie" odniosła podobne straty, przy czym od 24 lutego w objętej wojną Ukrainie zginęło około 40 tys. cywilów, a 30 mln ludzi musiało uciekać ze swoich domów.

Jak podaje "The Washington Post", Pentagon nie wyjaśnił, w jaki sposób oszacował liczbę ofiar. Rosyjskie Ministerstwo Obrony we wrześniu poinformowało o 5937 zabitych żołnierzach. Zdaniem ekspertów wojskowych jest to rażąco zaniżona statystyka. Ukraina nie podała danych o stratach po swojej stronie. Prezydent Wołodymyr Zełenski twierdził w wywiadzie dla CNN, że liczba ofiar w Rosji jest dziesięć razy większa niż w Ukrainie.

Częściowa mobilizacja w Rosji

We wrześniu Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację w Rosji. Minister obrony Siergiej Szojgu zapowiedział, że obejmie ona 300 tys. ludzi. W listopadzie Putin podpisał dekret nowelizujący przepisy dotyczące służby wojskowej. Na jego mocy służbę w wojsku będą mogli odbyć również Rosjanie z obywatelstwem innego kraju.

Wcześniej prezydent Rosji podpisał ustawę o wcielaniu do wojska kryminalistów odsiadujących wyroki pozbawienia wolności. Zniesiono również górną granicę wieku przy podpisywaniu kontraktu z rosyjskimi siłami zbrojnymi zarówno dla obywateli Rosji, jak i obcokrajowców.