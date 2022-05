Władimir Putin chory? Rosyjski minister zaprzecza

Stan zdrowia prezydenta Władimira Putina od początku wojny budzi wiele emocji. Ukraiński wywiad poinformował, że rosyjski przywódca jest poważnie chory na nowotwór. Wątpliwości co do jego stanu zdrowia budzą również kolejne nagrania, na których pojawia się Putin, a internauci wskazują na manipulację poprzez nieudolny montaż.

Ławrow: Putin występuje publicznie na co dzień

O zdrowie rosyjskiego prezydenta został zapytany w wywiadzie dla francuskiej telewizji minister spraw zagranicznych Rosji Sergiej Ławrow. Zdrowie Putina, podobnie jak jego życie prywatne, są w Rosji tematami tabu, rzadko poruszanymi publicznie.

- Nie sądzę, aby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach widział w tej osobie (Putin) jakiekolwiek oznaki choroby lub jakiegokolwiek zaburzenia - powiedział Ławrow.

Podkreślił następnie, że prezydent, który w październiku skończy 70 lat, występuje publicznie "na co dzień". - Można go zobaczyć w telewizji, przeczytać lub posłuchać jego przemówień - powiedział Ławrow.

Ukraiński wywiad: Putin chory na raka

W połowie maja szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow w wywiadzie dla telewizji Sky News powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin jest poważnie chory na raka. Według Budanowa w Rosji już dokonuje się przewrót, którego celem jest obalenie Putina.

Ukraińska agencja UNIAN podkreślła, że chodziły już wcześniej słuchy o raku tarczycy albo raku jamy brzusznej u Putina. Szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew także pisał o jego poważnej chorobie nowotworowe.

Szef HUR wyraził też przekonanie, że przełom w wojnie na Ukrainie nastąpi w sierpniu i zakończy się ona do końca roku.

- Przełom nastąpi w drugiej połowie sierpnia. Do końca roku zostanie zakończona znaczna część aktywnych działań bojowych. W rezultacie przywrócimy ukraińską władzę na wszystkich naszych terytoriach, które utraciliśmy, w tym w Donbasie i na Krymie - oznajmił Budanow.

Kto zastąpi Putina?

W weekend niemiecki dziennik "Bild" informował, że z uwagi na stan zdrowia prezydenta Rosji Władimira Putina, który od ponad dwóch dekad rządzi krajem, coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat jego następcy na Kremlu; jedno ze źródeł wskazuje, że Putina może zastąpić jego 35-letnia córka Katerina Tichonowa, na początek przejmując przywództwo w rządzącej partii Jedna Rosja.

Podkreślono, że coraz częstsze doniesienia o poważnych schorzeniach Putina miały wywołać "duże zaniepokojenie" na Kremlu.

Córka Putina, Katerina Tichonowa, mogłaby zastąpić go na czele partii Jedna Rosja. Tichonowa jest osobą, co do której byłby konsensus kremlowskich decydentów - informuje profil Generał SVR na Telegramie, należący - jak twierdzi "Bild" - do byłego agenta rosyjskich służb o pseudonimie "Wiktor Michajłowicz". Profil ten publikuje informacje z kręgu bliskiego Putinowi.

Według niego Putina u władzy na czele państwa zastąpić ma "twardogłowy" sekretarz rady bezpieczeństwa, 70-letni Nikołaj Patruszew. Tichonowa "stworzyłaby jego przeciwwagę i tym samym zagwarantowałaby stabilność w reżimie Putina" - napisał "Bild".