Informację o złożeniu propozycji w Dumie Państwowej podała w niedzielę prokremlowska agencja Ria Novosti. Wbrew nazwie swojego ugrupowania, członkowie LDPR założonej przez Władimira Żyrinowskiego reprezentują poglądy nacjonalistyczne i radykalnie prawicowe. Ugrupowanie uznawane jest za koncesjonowaną opozycję.

Deputowani argumentują propozycję zmiany tym, że tytuł "prezydent" w stosunku do głowy państwa został użyty po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych pod koniec XVIII w.

"W naszym kraju, według standardów historycznych, jest to nowe słowo i dopóki ostatecznie się nie zakorzeni, można je bezpiecznie zastąpić" - twierdzą politycy, dodając, że określenie "zawsze upokarzało Rosję".

"Władca" czy "najwyższy władca"?

We wniosku zauważają, że zmienił się status głowy państwa. Borys Jelcyn został wybrany na stanowisko zgodnie z konstytucją Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR), z kolei Władimir Putin - zgodnie z konstytucją Federacji Rosyjskiej przyjętej w 1993 r.

Według członków LDPR słowem, które najlepiej opisywałoby najwyższy urząd w Rosji, byłoby "Прави́тель" - "pravitel" oznaczające "rządzącego" lub "władcę".

Amerykański tygodnik "Newsweek" zauważa, że to nie pierwsza taka propozycja LDPR. W 2020 w Dumie została odrzucona propozycja, by Putina nazywać "najwyższym władcą". W tym samym roku proponowano również formalne uznanie Rosji za "zwycięskie mocarstwo w II wojnie światowej" i ustanowienie prawosławia główną religią państwową. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewniał wówczas, że Putin "nie ma do tego żadnego stosunku".