Prezydent Zełenski z pewnością znalazł właściwy klucz do serc i dusz Polaków. Podczas kilku przemówień, jakie wygłosił w trakcie swojej wizyty w Warszawie, wielokrotnie dziękował Polakom za pomoc udzieloną Ukrainie, doceniał naszą rolę we wsparciu Ukrainy i podkreślał łączące oba kraje bliskie relacje, które w kolejnych miesiącach i latach mają się tylko zacieśniać. Wisienką na torcie było zaś zwrócenie się do Polaków słowami polskiego hymnu: "Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy". Gdyby pobyt ukraińskiego przywódcy w Polsce określić przy pomocy trzech tylko haseł, byłyby to: normalność, przyszłość i współpraca.

Po pierwsze: normalność

Przyjazd Zełenskiego do Warszawy to jego pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna od momentu wybuchu wojny 24 lutego ubiegłego roku. Od tego czasu widywaliśmy go na forum międzynarodowym zazwyczaj na ekranie telewizora albo komputera, przemawiającego zdalnie do rozmaitych zgromadzeń. Były też dwie wizyty robocze - w Waszyngtonie i Paryżu - ale oficjalnej delegacji, do tego w towarzystwie małżonki, brakowało.

Dlatego wizyta w Polsce nawet na tym najbardziej oczywistym poziomie jest manifestacją powrotu do normalności. Tego, że Ukraina, mimo wciąż trwającej wojny, radzi sobie dobrze, nie boi się planować, nie boi się myśleć o przyszłości. To także przekaz zaadresowany wprost do Władimira Putina: nie boję się, prowadzę normalną politykę, nie jesteś w stanie ani mnie, ani mojego kraju złamać czy zastraszyć.

Bardzo ważne jest przy tym, że ta pierwsza oficjalna delegacja - z racji bycia pierwszą zawsze niezwykle symboliczna i o dużym ciężarze gatunkowym - jest właśnie do Polski. To Polska po 24 lutego 2022 roku była i jest największym adwokatem ukraińskich interesów na Zachodzie i we wszelkich organizacjach międzynarodowych. To Polska przyjęła do siebie najwięcej uciekających przed wojną ukraińskich uchodźców. Wreszcie to Polska jest w awangardzie pomocy militarnej dla Ukrainy, ustępując miejsca jedynie Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii.

Przyjazd Zełenskiego w pierwszej kolejności właśnie do Polski jest jasnym sygnałem, że Kijów to widzi, docenia i szanuje. To zapewnienie, że Ukrainie niezwykle zależy na podtrzymaniu przeżywających największy rozkwit od dekad relacji obu państw - Jestem wdzięczny każdemu Polakowi za to braterstwo. Chylę przed tobą czoła, Polsko - powiedział podczas swojego wystąpienia na Placu Zamkowym Zełenski.

Po drugie: przyszłość

Zarówno Zełenski, jak i Andrzej Duda bardzo wiele miejsca we wzajemnych relacjach poświęcili przyszłości obu krajów i obu narodów. Ważne i potrzebne były słowa polskiego prezydenta, że nie ma mowy o zakończeniu wojny i "pokoju" ponad głową Ukrainy, bo to Ukraina jest jedynym depozytariuszem swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Również ważne, a być może jeszcze ważniejsze było podkreślenie przez polskiego prezydenta, że miejsce Ukrainy jest w NATO i Unii Europejskiej.

Jestem wdzięczny każdemu Polakowi za to braterstwo. Chylę przed tobą czoła, Polsko Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Obaj liderzy podczas kolejnych przemówień wiele mówili jednak też o tym, jak mają wyglądać relacje obu państw w przyszłości. Oczywistym warunkiem jest tutaj doprowadzenie do ukraińskiego zwycięstwa nad Rosją i przyjęcia Ukrainy w poczet państw Zachodu. Co dalej? Mniej lub bardziej sformalizowany sojusz polsko-ukraiński. Taki wniosek można było wysnuć z wypowiedzi obu przywódców. Sojusz, który ma Polsce i Ukrainie zapewnić bezpieczeństwo i dobrobyt, bo - jak twierdzili Duda i Zełenski - oba kraje razem są znacznie silniejsze niż osobno.

Dobitnie dał temu wyraz Zełenski, gdy zacytował słowa Jerzego Giedroycia: "Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy". - Tego się nauczyliśmy. Rosja nie wygra z Europą, kiedy Ukrainiec i Polak stoją ramię w ramię - podkreślił ukraiński prezydent.

Po trzecie: współpraca

Naturalnym i oczywistym rozwinięciem tego polsko-ukraińskiego sojuszu ma być daleko posunięta współpraca obu państw. Ze słów prezydentów Dudy i Zełenskiego wynika, że ma ona dotyczyć niemal każdej możliwej dziedziny - od polityki, przez gospodarkę, na historii skończywszy. Jak podkreślił Zełenski, udana dwustronna współpraca i zapewnienie dobrobytu obu państwom jest dzisiaj wartością najważniejszą i nie ma problemu ani przeszkody, które mogłyby to storpedować (tu ukraiński lider wskazał m.in. na trudną historię obu narodów). - Nie ma między nami kwestii, której nie rozwiązalibyśmy na drodze do naszego zwycięstwa - zapewnił prezydent Ukrainy.

Zdjęcie Prezydenci Polski i Ukrainy, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski, na Zamku Królewskim w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Poza wzniosłymi słowami nie zabrakło też jednak konkretów, na których każdej stronie zależało. Zełenski wyjeżdża z Warszawy z listem intencyjnym dotyczącym zakupu sprzętu wojskowego (wozów bojowych Rosomak, systemów Rak oraz zestawów przeciwlotniczych Piorun) i gwarancjami dalszych dostaw broni, co jest szczególnie ważne w kontekście planowanej ukraińskiej kontrofensywy. Z kolei Polska doprowadziła do podpisania memorandum w sprawie odbudowy Ukrainy, w którym to projekcie polskie firmy i polski biznes - jak zapewnił Zełenski - mają mieć szczególnie uprzywilejowane miejsce.

Zełenski oraz premier Mateusz Morawiecki rozmawiali też o kwestiach trudnych i problematycznych w relacjach obu państw - trafiającym do polski ukraińskim zbożu, z którego powodu stanowisko stracił minister rolnictwa Henryk Kowalczyk (Interia informowała o tym jako pierwsza), oraz trudnej wspólnej historii, która wciąż wymaga skutecznego przepracowania. Szczegółów tych ustaleń politycy jednak nie przekazali.

- Zaproponowaliśmy sobie nawzajem pewne rozwiązania, które szybko muszą być wdrożone, ponieważ jest dzisiaj też ewidentne, że te problemy sprawiają nam dzisiaj bardzo potężny ból głowy - ocenił kwestię ukraińskiego zboża polski premier. - Uważam, że w najbliższych dniach-tygodniach już będzie ostateczne rozwiązanie wszelkich spraw - wtórował mu Zełenski. Ukraiński polityk zaznaczył przy tej okazji, że "nie mogą powstawać problemy, nie może być trudności między tak bliskimi partnerami, faktycznymi przyjaciółmi jak Polska i Ukraina".

O kwestii trudnej wspólnej historii Morawiecki powiedział natomiast: - Dziś jest szansa na to, aby tę historię pisać na nowo i oprzeć ją na prawdzie. O tym również rozmawialiśmy z panem prezydentem Zełenskim, dzisiaj tutaj u mnie w Kancelarii. O tragicznych mordach na Wołyniu i o tym, w jaki sposób powinniśmy dochodzić prawdy, otrzymać zgodę na ekshumację. Bardzo mocno o to zabiegamy.

Zwłaszcza po tych słowa wiele osób oczekiwało od ukraińskiego prezydenta jakiejś jednoznacznej deklaracji albo gestu podczas przemówienia na Placu Zamkowym. Takowych jednak nie było.