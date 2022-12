Wizyta Wołodymyra Zełenskiego została ogłoszona dopiero we wtorek wieczorem - napisał Reuters. Zełenski przeprowadzi w Białym Domu rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem i najwyższymi doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego, weźmie udział we wspólnej konferencji prasowej z amerykańskim przywódcą, a następnie uda się na Kapitol, by wystąpić na wspólnej sesji Senatu i Izby Reprezentantów.

W mediach społecznościowych pojawiło się również nagranie przestawiające prezydenta Ukrainy na dworcu kolejowym. Według Flash News, ukraińskiego kanału Zełenski znajdował się w Przemyślu.



