W poniedziałek przez południem okazało się, że Joe Biden niespodziewanie przybył do Kijowa. Ze względów bezpieczeństwa wizyta była utrzymana w ścisłej tajemnicy.

Biden zapowiedział m.in. pół miliarda dolarów dodatkowej pomocy dla Ukrainy.

- Cały świat podziwia bohaterską postawę Ukraińców - podkreślił amerykański przywódca na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy. - Putin myślał, że Ukraina jest słaba, a Zachód podzielony - mylił się - zwrócił uwagę Biden.

Joe Biden w Kijowie. Jest reakcja Marii Zacharowej

Wizytę amerykańskiego prezydenta w ukraińskiej stolicy odnotowały rosyjskie media. Depesze na ten temat zamieściły m.in. rosyjska państwowa agencja TASS oraz Ria Nowosti.

Rosyjskie media zacytowały m.in. wpisy prezydentów USA oraz Ukrainy w mediach społecznościowych, ale także fragmenty ich wypowiedzi z poniedziałkowej konferencji prasowej oraz zapowiedź kolejnego pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 500 mln dolarów.

Zacharowa o Bidenie i Zełenskim: Który z nich jest prawosławny?

Bardziej oszczędni w reakcjach są przedstawiciele władz na Kremlu.

Jedną z nielicznych reakcji jest wpis na Telegramie rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Maria Zacharowa udostępniła zdjęcie prezydentów Bidena i Zełenskiego, którzy odwiedzili plac w pobliżu soboru św. Michała Archanioła w ukraińskiej stolicy.

"Który z nich jest prawosławny" - napisała Zacharowa na Telegramie.

Biden i Zełenski w poniedziałek wspólnie złożyli wieńce przed ścianą upamiętniającą żołnierzy, którzy zginęli podczas wojny z Rosją. Przywódcy zostali też sfotografowani na tle Katedry Michajłowskiej.

Rosja: Propaganda reaguje na wizytę Bidena w Kijowie

Do wizyty Bidena odnieśli się także czołowi rosyjscy propagandyści.

- Być może ktoś w Departamencie Stanu przekonał staruszka [Bidena - red.], by pojawił się w Kijowie, ale podtekst tego wydarzenia może być zupełnie inny. Nastąpi przeciek w rurociągu i jego wybuch, który może doprowadzić nas do czegoś w rodzaju wydarzeń z 11 września 2001 r. - powiedział jeden z rosyjskich propagandystów na antenie rządowej telewizji Zvezdaa.

Rosyjski propagandysta sugeruje, że na jednym z placów w Kijowie może dojść do wybuchu zaplanowanego przez USA oraz Ukrainę. - Zełenski będzie leżał obok swojego ochroniarza w okularach przeciwsłonecznych. Może być to prowokacja. Możecie sobie wyobrazić, że w Kijowie coś wybuchnie, gdy będziemy tu siedzieć - podkreślił. Zasugerował, że amerykańskie władze zaplanowały wizytę, by pozbyć się Bidena.