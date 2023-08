Rosyjskie władze planują wprowadzenie nowych przepisów do Kodeksu karnego, które dotyczyć będą uchylania się od wojskowej mobilizacji. Grozić za to będzie wysoka grzywna lub do pięciu lat pozbawienia wolności. Rosyjskie media donoszą, że ustawa może zostać przegłosowana na jesiennym posiedzeniu Państwowej Dumy. Tymczasem prezydent Władimir Putin podpisał ustawę wydłużającą wiek poborowy.