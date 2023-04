"Wielu poczuje się zdradzonych". Dziennikarz kreśli wojenne scenariusze

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

"Wołodymyr Zełenski może zostać zmuszony do zaakceptowania trudnego do przyjęcia kompromisu, niezależnie od tego, jak dobrze jego żołnierze radzą sobie na polu bitwy" - pisze Simon Tisdall, zastępca redaktora naczelnego "The Guardian". Według dziennikarza Ukraińcy będą przemęczeni wizją niekończącej się wojny, a ich sojusznicy zaczną naciskać na "wynegocjowane zawieszenie broni, oczekując na długoterminowe porozumienie".

Zdjęcie Ukraiński żołnierz na froncie / Anatolii Stepanov/AFP / AFP