Czesi się zdenerwowali. Chcą rozmów o pokoju w Ukrainie

Po trwającym około dwie godziyn wiecu, uczestnicy demonstracji wyruszyli w stronę siedziby rządu, którą otoczono ludzkim łańcuchem. Część demonstrantów zadeklarowała, że pozostaną na miejscu przez najbliższe 24 godziny.

Jeszcze dłużej chcą zostać aktywiści, zbierający podpisy pod petycją m.in. o podjęcie rozmów z rządem, mających doprowadzić do jasnej deklaracji o jednoznacznym wsparciu dla rozmów pokojowych w Ukrainie. Celem jest zebranie 100 tys. podpisów, dzięki którym argumenty PRO będą mogły zostać zaprezentowane w Izbie Poselskiej.

Po poprzedniej demonstracji PRO w marcu bieżącego roku grupa uczestników próbowała ściągnąć z gmachu Muzeum Narodowego, które dominuje nad Placem Wacława, flagę Ukrainy. W niedzielę nie doszło do zdarzeń, które wymagałyby interwencji policji. Podczas przemarszu, gdy na widok ukraińskiej flagi z tłumu rozlegały się okrzyki: "Zerwać tę s*****", moderator nawoływał do spokoju i argumentował, że każdy ma prawo do prezentowania swojego poglądu.