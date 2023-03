20 marca na stronie parlamentu Zjednoczonego Królestwa pojawiła się odpowiedź na pytanie, które wystosował Raymond Jolliffe, lord Hylton i jeden z 92 dziedzicznych parów, którzy zostali wybrani jako pozostali członkowie Izby Lordów.

6 marca zapytał czy w ramach brytyjskiej pomocy dla Ukrainy, na front trafiią nie tylko czołgi Challenger 2 , ale też amunicja zawierająca zubożony uran.

Ukraina otrzyma nowe pociski

20 marca opublikowano odpowiedź Annabel Goldie - sekratrz stanu w ministerstwie obrony i również członkini Izby Lordów.

"Oprócz przekazania Ukrainie eskadry czołgów Challenger 2 , będziemy dostarczać amunicję, w tym pociski przeciwpancerne, które zawierają zubożony uran. Są bardzo skuteczne w pokonywaniu nowoczesnych czołgów i pojazdów opancerzonych" - zaznaczyła w odpowiedzi Goldie.

Najprawdopodobniej chodzi o pociski APFSDS, które posiadają rdzeń ze stopu zubożonego uranu. Taka amunicja ma większe zdolności przebicia pancerza wrogiego czołgu. Po drugie, w momencie uderzenia powstaje pył z cząsteczkami uranu, który ulega samozapłonowi, co zwiększa siłę rażenia

Pociski z uranem dla Ukrainy. Putin: Odpowiemy na to

Do sprawy pocisków z zubożonym uranem dla Ukrainy we wtorek w czasie konferencji prasowej odniósł się rosyjski dyktator Władimir Putin. - Odpowiemy na fakt wysyłania przez Brytyjczyków amunicji z uranem do Ukrainy - zapowiedział.

Głos w sprawie zabrał również minister obrony Federacji Rosyjskiej. - Będzie odpowiedź na możliwe dostawy amunicji ze zubożonym uranem do Ukrainy - zaznaczył Siergiej Szojgu i dodał, że "mamy coraz mniej szans na uniknięcie konfliktu jądrowego".