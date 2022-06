Wielka Brytania przekaże Ukrainie miliard funtów wsparcia

Jak informuje Reuters miliard funtów wsparcia dla Ukrainy sprawi, że łączna suma pomocy przekazanej od początku rosyjskiej inwazji wzrośnie do 2,3 miliarda funtów.

Informację o brytyjskim wsparciu dla Ukrainy podała również agencja AFP.

Wielka Brytania pomoże naukowcom

Brytyjski rząd ogłosił we wtorek czterokrotne zwiększenie środków - do 12,8 mln funtów - na program "Zagrożeni naukowcy", który pozwala naukowcom z Ukrainy na przyjazd do Wielkiej Brytanii i kontynuowanie tam swoich badań.

Przy okazji premier Boris Johnson wezwał tych naukowców z Rosji, którzy nie czują się już w swoim kraju bezpiecznie, by również ubiegali się o przyjazd do Wielkiej Brytanii.

W ramach uruchomionego w marcu programu "Zagrożeni naukowcy" do Wielkiej Brytanii zostanie sprowadzonych i wspieranych finansowo ponad 130 ukraińskich badaczy. Początkowo przeznaczono na to 3 mln funtów, a we wtorek ogłoszono przekazanie kolejnych 9,8 mln funtów. Program umożliwia ukraińskim naukowcom kontynuowanie badań w brytyjskich instytucjach, niezależnie od tego, czy uciekają przed konfliktem, czy też przebywają już w Wielkiej Brytanii i nie mogą wrócić do kraju. Stypendia zapewniają tym naukowcom wynagrodzenie, koszty badań i utrzymania przez okres do dwóch lat. Następnie będą oni mogli wrócić na Ukrainę, aby pomóc w odbudowie kraju i zapewnić jego rozwój.