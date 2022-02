Według Bena Wallace'a Władimir Putin popełnia ten sam błąd, co Mikołaj I podczas wojny krymskiej (1853-1856), nie mając żadnych sojuszników.

- Niestety, mamy teraz absorbującego przeciwnika w osobie Putina, który kompletnie oszalał. Car Mikołaj I popełnił ten sam błąd, co Putin... nie miał przyjaciół, nie miał sojuszy. Szkoccy Gwardziści skopali tyłek carowi Mikołajowi I w 1853 roku na Krymie - zawsze możemy zrobić to ponownie - powiedział Ben Wallace do żołnierzy. Brytyjski minister obrony w przeszłości służył w tym pułku, dochodząc do stopnia kapitana.

Brytyjska broń na Ukrainie

Brytyjski rząd w ramach pomocy Ukrainie wysyła broń, a do niedawna szkolił także armię tego kraju, ale wyklucza wysłania wojska i bezpośrednie zaangażowanie w walkę z Rosją.

W wojnie krymskiej Rosja przegrała z koalicją Imperium Osmańskiego, Francji, Wielkiej Brytanii i Sardynii.