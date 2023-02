Podczas wiecu poparcia Władimir Putin wezwał zebranych na stadionie, aby skandował "Rosja, Rosja!", co miało być wyrazem poparcia dla tych, którzy według niego bronią ojczyzny. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których widać, jak zebrani wymachują flagami w rosyjskich barwach. Agencja Reutera dodaje, że przed przybyciem Putina na scenę słuchano pieśni patriotycznych.

Wydarzenie pod hasłem "Chwała obrońcom ojczyzny" zorganizowano w przeddzień rosyjskiego święta - Dnia Obrońcy Ojczyzny, które obchodzone jest 23 lutego. Rosjanie celebrują wtedy oddanie tych, którzy służą w siłach zbrojnych.

